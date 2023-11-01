Çin, Sincan bölgesinde "Serbest Ticaret Pilot Bölgesi" kuracak

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Serbest Ticaret Pilot Bölgesi" kuracağı bildirildi.

Yürütme organı Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada, 3 ila 5 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde oluşturulması planlanan serbest ticaret bölgesinin, "yükselen endüstrilere, emek yoğun endüstrilere ve modern hizmet endüstrisine odaklanacağı" belirtildi.

Açıklamada, pilot bölgenin, başkent Urumçi ile Kazakistan sınırındaki Korgas ve Kırgızistan ile Tacikistan'a sınırı bulunan Kaşgar şehirlerinin belirli kısımlarını kapsayacağı kaydedildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, ülkenin genel kalkınmasındaki stratejik rolüne işaret edilen açıklamada, pilot bölgenin, "orta ve batı bölgelerinin yüksek nitelikli kalkınması için emsal model olmasının hedeflendiği" vurgulandı.

Açıklamada, pilot bölgedeki endüstriyel öbeklerin, kaynakların paylaşımı ve etkin idari eşgüdüm sayesinde yatırım, ticaret ve iş ortamında belirgin gelişme sağlamasının beklendiğinin altı çizildi.

Pilot bölgenin, Çin'in iç ve dış pazarları arasındaki "ikili dolaşımı" bütünleştirecek önemli bir liman olacağı belirtilen açıklamada, tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi'nin merkezi bölgelerinin oluşturulmasına hizmet ederek, Asya ve Avrupa arasında ulaştırma kanallarını destekleyeceği ve Çin-Orta Asya bütünleşmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesine yer verildi.