Çin Sigorta Varlıkları Yönetimi Derneği Muazzam Ürün Değeri Kaydetti

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Ülkenin sigorta varlıkları yönetimi sektörüne dair bir kurum olan Çin Sigorta Varlıkları Yönetimi Derneği'nin kaydettiği ürünlerin değeri, yılın ilk sekiz ayında toplam 684,84 milyar yuan (yaklaşık 97,42 milyar ABD doları) oldu. Derneğin verdiği bilgiye göre, bu dönemdeki 340 projeden 316'sı tahvil ve benzeri yatırım planları olarak kaydedilirken 14'ü de öz sermaye yatırımı planı olarak gerçekleşti. Tahvil ve benzeri yatırım planlarının finansmanı 575,14 milyar yuan, öz sermaye yatırımı planlarınınkiyse 43,49 milyar yuan oldu. Bu dönemde, 10 özel öz sermaye sigorta fonu kurulurken, bunların finansmanı 66,21 milyar yuana ulaştı. Dernekten yapılan açıklamada, Ağustos sonu itibariyle finansman boyutu toplamda 5,97 trilyon yuana ulaşan 2.693 ürünün kaydının yapıldığı belirtildi.