Çin, Siber Zorbalığa Karşı Oluşturulan Taslak Kılavuzla İlgili Kamuoyu Oluşturmayı Amaçlıyor

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çinli yetkililer kamuoyu oluşturmak amacıyla, yasa dışı ve suç teşkil eden siber zorbalık faaliyetlerinin cezalandırılmasına ilişkin bir kılavuz taslağı yayımladı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çinli yetkililer kamuoyu oluşturmak amacıyla, yasa dışı ve suç teşkil eden siber zorbalık faaliyetlerinin cezalandırılmasına ilişkin bir kılavuz taslağı yayımladı.

Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yasa dışı ve suç teşkil eden siber zorbalık faaliyetlerini yasalara uygun olarak azaltmayı, insanların hak ve menfaatlerini korumayı ve İnternet'te iyi bir düzen sağlamayı amaçlıyor.

Cuma günü yayımlanan taslakta, çevrimiçi iftira, çevrimiçi hakaret, kişisel bilgilerin ihlali gibi yasa dışı çevrimiçi davranışların, çevrimdışı rahatsızlık veren ve siber zorbalıktan kaynaklanan kötü niyetli pazarlama aldatmacası gibi eylemlerin yasal olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Kılavuza göre, reşit olmayanları ve engellileri hedef alan veya çevrimiçi trollerin dahil olduğu yasa dışı ve suç teşkil eden siber zorbalık faaliyetleri ciddi şekilde cezalandırılmalı.

Faillerin tespit edilmesi ve delil toplanmasındaki zorluklara değinilen taslakta, ilgili makamlar siber zorbalık mağdurlarına yeterli adli yardım sağlamaya çağrıldı.