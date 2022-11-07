Çin, Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Topluluk Konusunda Resmi Rapor Yayımladı

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Pazartesi günü "Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Topluluğu Birlikte İnşa Etme" başlıklı bir resmi rapor yayımladı.

Çin'in yeni dönemde internetin gelişimi ve yönetişimine ilişkin vizyon ve eylemlerinin tanıtıldığı resmi raporda, Çin'in siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasının teşvik edilmesi konusundaki başarıları paylaşıldı ve uluslararası işbirliğine yönelik olasılıkların altı çizildi.

Raporda internetin dünyayı küresel bir köye dönüştürdüğü ve uluslararası toplumun giderek birbirleriyle daha bağlantılı hale gelmesiyle ortak geleceğin daha belirgin bir hal aldığı belirtildi.

Raporda, internetin iyi şekilde geliştirilmesi, kullanılması, yönetilmesi ve insanlık için daha yararlı hale getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Raporda dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi ve en fazla sayıda internet kullanıcısına sahip ülkesi olan Çin'in, "bilgi çağının altta yatan trendlerini anladığı, halk odaklı bir yaklaşımı benimsediği ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydaları temel alan küresel yönetişimi desteklediği" ifade edildi.

Raporda Çin'in yeni kalkınma aşamasında ve yeni kalkınma felsefesinin kılavuzluğunda yeni bir kalkınma dinamiği inşa ettiği dile getirildi.

Çin'in siber uzay ve dijital teknolojilerdeki gücünü artırmak için yola çıktığını hatırlatan rapor, dijital ekonominin güçlendirilmesi, temiz ve sağlam bir çevrimiçi ortamın inşası ve siber uzay güvenliğine yönelik risklere karşı koruma sağlanmasında ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Raporda Çin'in dijital ekonomisinin değerinin 2021 itibarıyla 45,5 trilyon yuana ulaştığı, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 39,8'ine karşılık geldiği belirtildi.

Haziran 2022 itibarıyla Çin'de 1,05 milyar internet kullanıcısının olduğu ve internet penetrasyon oranının yüzde 74,4'e ulaştığını kaydeden rapora göre ülke, dünyanın en büyük 5G şebekesine ev sahipliği yapıyor ve 1,85 milyon 5G baz istasyonu ve 455 milyon 5G cep telefonu abonesiyle 5G standart ve teknolojisinde küresel liderlerden biri haline geldi.

Raporda 2021 yılında Çin'deki çevrimiçi tüketim mallarının toplam perakende satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 10,8 trilyon yuana ulaştığı dile getirildi. Çin'in sınır ötesi elektronik ticaret cirosuysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6'lık artışla 1,92 trilyon yuana çıktı.

Raporda Çin'in siber uzaydaki uluslararası alışveriş ve işbirliğini güçlendirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Çin'in, internetin kapsayıcı gelişimini teşvik etmek üzere dijital ekonomi, siber uzay güvenliği ve küresel siber uzay yönetişiminin reform ve gelişimi konularında aktif sınır ötesi işbirlikleri yaptığının hatırlatıldığı raporda tüm bu çabaların siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

Çin'in bir yandan interneti kendi yoksulluğunu ortadan kaldırmak için kullanırken diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin en yoksul bölgelerinde ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip alanlarında genişbant erişimini geliştirmelerine yardım etmek üzere teknolojiyi kullandığının altının çizildiği raporda, Çin'in ağ imkanlarının olmamasından kaynaklanan yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve ucuz internet erişimi sağlamak üzere çalıştığı belirtildi.

Rapora göre, Çin aktif şekilde dijital kamu ürünleri geliştirdi ve dijital kamu hizmetlerinde işbirliğini genişletti. Küresel çapta Kovid-19 pandemisinin görülmesinden bu yana Çin'de geliştirilen pandemi tahmin platformları ve otomatik aramaların, diğer ülkelerde salgının kontrol altına alınması ve hafifletilmesinde yardımcı oldu.

İnternetin, tüm insanlığın ortak evi olduğunun hatırlatıldığı raporda bu evi daha temiz, daha güvenli ve daha zengin hale getirmenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Raporda Çin'in daha adil, daha güvenli ve daha kararlı olan açık, kapsayıcı ve canlı bir siber uzayı teşvik etmek üzere diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğu vurgulandı ve siber uzayda ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmek ve daha iyi bir dünya yaratmak üzere birbiriyle uyumlu çabaların gösterilmesi çağrısı yapıldı.