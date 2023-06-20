Çin, Shiyan-25 Deney Uydusunu Uzaya Gönderdi
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TAİYUAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Shiyan-25 deney uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 20 Haziran 2023.
TAİYUAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Shiyan-25 deney uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 20 Haziran 2023.
Önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla giriş yapan uydu, genel olarak yeni Dünya gözlem teknolojisi deneylerini gerçekleştirmek için kullanılacak. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel