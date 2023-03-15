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Çin, Shiyan-19 Uydusunu Başarıyla Fırlattı

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Çin, Shiyan-19 Uydusunu Başarıyla Fırlattı

JİUQUAN, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shiyan-19 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 15 Mart 2023.

JİUQUAN, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shiyan-19 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 15 Mart 2023.

Çin, Çarşamba akşamı ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir deney uydusunu başarıyla gönderdi.

Beijing saati ile 19.41'de Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shiyan-19 uydusu, planlanan yörüngesine başarılı şekilde girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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