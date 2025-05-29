Çin, Shijian-26 Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatma anına dair görüntüler

Çin, yeni uydusu Shijian-26'yı perşembe günü Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, yeni uydusu Shijian-26'yı perşembe günü Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 12.12'de fırlatıldı.

Uydu temel olarak ulusal arazi araştırmaları, çevre yönetimi ve diğer alanlarda kullanılarak ulusal ekonomik kalkınmayı desteklemek için bilgi hizmetleri sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)