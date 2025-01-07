Çin, Shijian-25 Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini başarıyla uzaya fırlattı. Uydu, yakıt ikmali ve kullanım ömrü uzatma teknolojileri için kullanılacak.
XİCHANG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin, Shijian-25 test uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketini uzaya fırlattı.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden salı günü Beijing saatiyle 04.00'te fırlatılan roket, taşıdığı uyduyu belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
Shijian-25'in geliştiricisi Shanghai Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi'ne göre uydu, öncelikle uydu yakıt ikmali ve kullanım ömrünü uzatmaya yönelik hizmet teknolojilerinin denetiminde kullanılacak.
Çin'in 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk roket fırlatışı olan görev ayrıca, Uzun Yürüyüş serisinin 555. uçuş misyonu olma özelliğini taşıyor.