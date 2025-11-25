Çin, Shenzhou-22 Uzay Aracını Başarıyla Fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shenzhou-22 uzay aracını fırlattı. Bu fırlatma, ülkenin mürettebatlı uzay programının ilk acil durum görevini temsil ediyor.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, Shenzhou-22 uzay aracını ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Salı günü gerçekleştirilen fırlatma, ülkenin mürettebatlı uzay programındaki ilk acil durum fırlatma görevi olarak kayda geçti.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiğini açıkladı. Ajans, fırlatma görevinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel