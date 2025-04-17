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Çin, Shenzhou-20 Uzay Aracını Fırlatma Alanına Transfer Etti

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının fırlatma alanına transfer edildiğini ve fırlatma öncesi kontrollerin planlandığını duyurdu.

JİUQUAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun fırlatma alanına transfer edildiğini açıkladı.

Ajans çarşamba günü yaptığı açıklamada fırlatma alanındaki tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu, fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti.

Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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