Çin, Shenzhou-20 Uzay Aracını Fırlatıyor

JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının perşembe günü Beijing saatiyle 17.17'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurdu.

Ajans sözcüsü Lin Xiqiang çarşamba günkü basın toplantısında Shenzhou-20 uzay uçuşu görevini Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie olmak üzere üç astronotun yürüteceğini ve Cheng Dong'un komutan olarak görev yapacağını açıkladı.

Lin, fırlatmanın Çin'in 10. Uzay Günü'nde gerçekleştirileceğini kaydetti.

24 Nisan, ülkenin ilk uydusu olan Dongfanghong-1'in 24 Nisan 1970 tarihinde uzaya gönderilmesi anısına 2016 yılından bu yana Çin Uzay Günü olarak kutlanıyor.

Fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin yakıtının kısa süre içinde doldurulacağını belirten Lin, tüm hazırlık çalışmalarının sorunsuz şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Shenzhou-20, Çin'in insanlı uzay programı kapsamındaki 35. uçuş görevi, Çin'in uzay istasyonu uygulama ve geliştirme sürecindeki 5. insanlı görevi olma özelliğini taşıyor.

Mürettebatın ekim ayının sonlarında Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.