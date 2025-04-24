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Çin, Shenzhou-20 Uzay Aracını Başarıyla Fırlattı

Çin, Shenzhou-20 Uzay Aracını Başarıyla Fırlattı
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Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı, üç astronotunu altı aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.

JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı, 24 Nisan 2025.

Çin perşembe günü Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç astronotunu altı aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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