Çin, Shenzhou-19 Uzay Uçuşu İçin Mürettebatı Açıkladı

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze tarafından yerine getirileceğini ve Cai'nin komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Ajans sözcüsü Lin Xiqiang, Salı günü düzenlenen basın toplantısında Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çarşamba günü Beijing saatiyle 04.27'de uzaya gönderileceğini söyledi.

Uçuş görevi sırasında komutanlık görevini yürütecek olan Cai, 2022'deki Shenzhou-14 uzay görevine katılmıştı. İkisi de 1990'larda doğmuş olan üçüncü kuşak Çinli astronotlar Song ve Wang ise ilk kez uzaya çıkacak.

Song, astronot olarak seçilmeden önce hava kuvvetleri pilotu olarak görev yaparken, Wang daha önce Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'ne bağlı Uzay Tahrik Teknolojisi Akademisi'nde kıdemli mühendis olarak hizmet verdi.

Ajansın verdiği bilgilere göre an itibarıyla Çin'in tek kadın uzay uçuşu mühendisi olan Wang, mürettebatlı uzay uçuşu görevine katılan üçüncü Çinli kadın olacak.

Shenzhou-19 astronotları, Shenzhou-18'in üç astronotuyla yörünge rotasyonunu tamamlayıp uzay istasyonunda yaklaşık 6 ay kalacak ve görevleri sırasında Tianzhou-8 kargo aracının ve Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracının gelişine tanıklık edecek.

Yeni mürettebatın yerine getirmesi gereken çok sayıda görev arasında uzay bilimi ve uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi, araç dışı faaliyetlerin yerine getirilmesi, uzay çöplerine karşı koruyucu cihazların kurulması ve araç dışı faydalı yük ve ekipmanların kurulup geri dönüştürülmesi yer alıyor. Astronotlar ayrıca bilim eğitimi, kamu yararına yönelik etkinlikler ve diğer faydalı yük testleri gibi faaliyetler de gerçekleştirecek.

Ajans, Shenzhou-19 astronotlarının önümüzdeki yılın Nisan ayının sonlarında ya da Mayıs ayının başlarında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına döneceğini belirtti.