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Çin Shenzhou-19 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor

Çin Shenzhou-19 Uzay Aracını Uzaya Gönderiyor
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Çin, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını 29 Ekim'de uzaya fırlatacak. Bu görev, ülkenin uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasındaki dördüncü mürettebatlı görev olma özelliği taşıyor.

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracı Çarşamba günü Beijing saatiyle 04.27'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang Salı günü düzenlenen basın toplantısında aracın Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılacağını söyledi.

Çin'in insanlı uzay programının 33. uçuş görevi olan Shenzhou-19, Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasında gerçekleştirilecek dördüncü mürettebatlı görevi olma özelliğini taşıyor.

Lin, Shenzhou-19 uzay aracının yörüngeye girdikten sonra yaklaşık 6,5 saat içinde uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin ön kapısıyla hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirerek, üç modül ve üç uzay aracının bir kombinasyonunu oluşturacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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