Üye Girişi
Haberler

Çin, Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basın Toplantısı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının görevi hakkında basın toplantısı düzenledi. Uzay aracı, Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Nisan 2024

Basın toplantısından çeşitli görüntüler

Yaklaşan Shenzhou-18 uzay uçuşu görevinin Çinli üç astronotu Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu, Çarşamba günü basının karşısına çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çarşamba günü erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Aracı Uzay Teknoloji Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title