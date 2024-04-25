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Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Fırlattı

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Çin, Perşembe günü Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç taykonotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna gönderdi. Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

ÇEKİM TARİHİ: 25 Nisan 2024

1. Fırlatma anından çeşitli görüntüler

Çin, Perşembe günü Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç taykonotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna gönderdi.

Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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