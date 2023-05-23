Çin, Shenzhou-16 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonunun Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledildiğini duyurdu.

Ajans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Uzay aracı, yakın gelecekt uygun bir zamanda fırlatılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor.

(XHTV)