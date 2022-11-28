Çin, Shenzhou-15 Mürettebatlı Uzay Misyonunun Görevlerini Açıkladı

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü bildirdiğine göre Shenzhou-15 astronotları, yörüngedeki Shenzhou-14 üçlüsü ile rotasyonlu olarak Çin'in uzay istasyonundaki üç modül konfigürasyonunda uzun süreli ikamet doğrulamasını gerçekleştirecek.

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü bildirdiğine göre Shenzhou-15 astronotları, yörüngedeki Shenzhou-14 üçlüsü ile rotasyonlu olarak Çin'in uzay istasyonundaki üç modül konfigürasyonunda uzun süreli ikamet doğrulamasını gerçekleştirecek.

CMSA Direktörü Yardımcısı Ji Qiming düzenlediği basın toplantısında, Shenzhou-15 misyonunun uzay istasyonu inşaatının son aşamasını tamamlayacağını ve istasyondaki uygulama ve geliştirmenin ilk aşamasını başlatacağını söyledi.

Shenzhou-15 mürettebatı görev sırasında ayrıca 15 bilimsel deney kabininin kilidini açacak, kuracak, test edecek ve uzay bilimi araştırma ve uygulaması, uzay tıbbı ve uzay teknolojisi alanlarında 40'tan fazla deney ve test gerçekleştirecek.

Ji, Shenzhou-15 mürettebatının üç ila dört kez araç dışı faaliyetler (EVA'lar) yürüteceğini ve Mengtian laboratuvar modülü genişletilmiş pompa setlerinin ve maruz kalma yükü platformunun kurulumunu tamamlayacaklağını söyledi.

Ji, mürettebatın Mengtian modülünün kargo hava kilidi kabininin çıkış modunu doğrulayacağını ve yerle işbirliği yaparak altı kargo çıkış görevini tamamlayacağını söyledi.

Mürettebat, düzenli platform testi, bakım ve uzay istasyonu işleri yönetimi de yapacak.

Ji ayrıca, Shenzhou-15 mürettebatının yörünge içi sağlık koruma egzersizleri, eğitim ve tatbikatlar yapacağını da sözlerine ekledi.

CMSA, Shenzhou-15 insanlı uzay aracının Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing Saatiyle saat 23.08'de fırlatılacağını duyurdu.