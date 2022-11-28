Çin, Shenzhou-15 Mürettebatlı Uzay Aracını 29 Kasım'da Uzaya Gönderecek

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de uzaya gönderilecek.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de uzaya gönderilecek.

Uzay aracında Shenzhou-15 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronot Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu yer alacak. Konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan CMSA Direktörü Yardımcısı Ji Qiming, Fei'nin komutan olacağını söyledi.

Mürettebat, yaklaşık altı ay yörüngede kalacak.

Fırlatmanın Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle gerçekleştirileceğini belirten Ji, taşıyıcı roketin kısa süre içinde itici yakıtla doldurulacağını belirtti.

Ji'nin verdiği bilgilere Shenzhou-15 uzay aracı yörüngeye girmesinin ardından, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe ile hızlı, otomatik bir buluşma gerçekleştirecek ve Tianhe'nin ön kapısına kenetlenecek.

Ji, uzay istasyonunun bu işlem sonrasında üç modül ve üç uzay aracıyla en büyük konfigürasyonuna ulaşacağını ve yaklaşık 100 tonluk bir kütleye sahip olacağını açıkladı.

Yörüngede kaldıkları süre boyunca Shenzhou-15 mürettebatı; Tianzhou-6 kargo aracı ve Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının gelişine tanıklık edecek. Ayrıca yörüngede Shenzhou-16 mürettebatıyla iş devri de gerçekleştirecek.

Ji, planlara göre Shenzhou-15 astronotlarının önümüzdeki yılın Mayıs ayında Dünya'ya döneceğini söyledi.