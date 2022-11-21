Çin Shenzhou-15 İnsanlı Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor Güncel Haberler JİUQUAN, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 insanlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına nakledildiğini bildirdi. JİUQUAN, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 insanlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına nakledildiğini bildirdi. CMSA, fırlatma sahasındaki tesislerin ve ekipmanın iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlevlerin kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini açıkladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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