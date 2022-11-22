Çin, Shenzhou-15 İnsanlı Uzay Aracını Fırlatmak İçin Hazırlık Yapıyor
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JİUQUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildiğini duyurdu.
JİUQUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildiğini duyurdu. CMSA, fırlatma sahasındaki tesisler ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel