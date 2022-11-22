Çin, Shenzhou-15 İnsanlı Uzay Aracını Fırlatmak İçin Hazırlık Yapıyor Güncel Haberler JİUQUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildiğini duyurdu. Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer ediliyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) JİUQUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonunun Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildiğini duyurdu. CMSA, fırlatma sahasındaki tesisler ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini kaydetti. Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer ediliyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer ediliyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Yunxi/Xinhua) Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer ediliyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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