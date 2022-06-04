Çin, Shenzhou-14 Mürettebatının Görevlerini Açıkladı - Haberler

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü, yaklaşan mürettebatlı Shenzhou-14 uzay misyonunun, çekirdek modül Tianhe ve laboratuvar modülleri Wentian ve Mengtian'dan oluşan temel üç modüllü bir yapı ile Tiangong uzay istasyonunun inşasını tamamlayacağını bildirdi. CMSA müdür yardımcısı Lin Xiqiang düzenlediği basın toplantısında, misyonun uzay istasyonunu ulusal bir uzay laboratuvarına dönüştüreceğini söyledi. Çin, mürettebatlı Shenzhou-14 uzay aracını Pazar günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatmaya ve altı aylık bir görev için uzay istasyonu kombinasyonuna üç astronot göndermeye hazırlanıyor. Lin, Shenzhou-14 mürettebatının, iki laboratuvar modülünün çekirdek modül ile buluşmasını, kenetlenmesini ve aktarılmasını tamamlamak için yer ekibiyle birlikte çalışacağını söyledi.

Mürettebatın iki laboratuvar modülüne ilk kez gireceğini ve ortamın kalmalarına uygun hale getirilmesine yardımcı olacaklarını belirten Lin, astronotların çok sayıda bilimsel deney dolabının kilitlerini açıp bunları söz konusu iki modülün içine kuracaklarını da sözlerine ekledi. Mürettebat ayrıca, iki modüllü uzay istasyonu kompleksi, üç modüllü uzay istasyonu kompleksi, büyük ve küçük mekanik kolların yanı sıra Wentian laboratuvar modülündeki hava kilidi kabininden çıkış konularındaki ilgili fonksiyon testlerini yer ekibinin yardımıyla yapacak. Lin, mürettebatın ilk kez Wentian'daki hava kilidi kabinini iki ila üç kez araç dışı faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanacaklarını da kaydetti.

Xinhua / Güncel