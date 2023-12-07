Çin Devlet Konseyi, Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ni yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyumlu hale getirerek üst düzey kurumsal dışa açılımı teşvik etmek üzere kapsamlı bir plan yayımladı. Planda mal ve hizmet ticaretini kolaylaştırma, dijital ticareti teşvik etme ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını ilerletme inisiyatifleri de dahil olmak üzere yedi alanı kapsayan toplam 80 önlem yer alıyor.

Çin, Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'ni uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyumlu hale getirmek için plan yayımladı

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, Çin ( Shanghai ) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ni yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyumlu hale getirerek üst düzey kurumsal dışa açılımı teşvik etmek üzere kapsamlı bir plan yayımladı.

Serbest ticaret bölgesi, yüksek standartlı ekonomi ve ticaret kurallarına uygun kurumsal sistemler ve denetim modellerinin kurulmasında başı çekecek ve kurumsal dışa açılmaya yönelik ulusal bir tanıtım bölgesi haline gelecek.

Planda mal ve hizmet ticaretini kolaylaştırma, dijital ticareti teşvik etme ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını ilerletme inisiyatifleri de dahil olmak üzere yedi alanı kapsayan toplam 80 önlem yer alıyor.

Planda serbest ticaret bölgesindeki hizmet ticaretinin dışa açılımını hızlandırmak amacıyla finans ve telekomünikasyon gibi kilit önemdeki sektörlerin dışa açılımının ilerletilmesi, sınır ötesi yatırım ve finansmanın kolaylaştırılması, çok uluslu şirketlerin Çin'de sermaye yönetim merkezleri kurmasının desteklenmesi ve telekomünikasyon sektörünün hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çağrısı yapılıyor.

Ayrıca, mal ticareti bağlamında, Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nde tıbbi cihazlar ve şarap gibi özel ürünlerin ithalat yönetiminin iyileştirilmesi ve deneme bazlı olarak karantina prosedürlerinin basitleştirilmesi öngörülüyor.

Plan uyarınca Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'nde yüksek standartlı dijital ticaret kuralları hayata geçirilecek. Serbest ticaret bölgesi yasal, güvenli ve uygun bir sınır ötesi veri akışı mekanizması araştıracak, dijital teknolojiyle sektörleri güçlendirme çabalarını hızlandıracak ve dijital ticarette yeni rekabet gücü geliştirecek.

Kapsamlı planda ticari marka ve patentlerin korunmasını güçlendirmek, devletin satın alımlarını uluslararası kurallara uyumlu hale getirerek reformları teşvik etmek, yeşil sektörde uluslararası işbirliğini desteklemek ve denetim kurallarını iyileştirmek amaçlı önlemler de yer alıyor.