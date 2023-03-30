Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyelerini Güvenlik Konularında İşbirliğini Derinleştirmeye Çağırdı

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerini kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve tüm ülkelerin ekonomik iyileşmesi ve sosyal istikrarını sağlamak için...

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerini kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve tüm ülkelerin ekonomik iyileşmesi ve sosyal istikrarını sağlamak için ortaklaşa sağlam bir güvenlik ortamı oluşturmaya çağırdı.

Wang, bu açıklamaları Çarşamba günü video bağlantısı aracılığıyla Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Güvenlik Konseyi Sekreterleri 18. Toplantısı'na yönelik konuşmasında yaptı. Wang, Çin'in, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Wang, tüm ülkeleri dış müdahale risklerini ortadan kaldırmaya ve ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsız olarak kalkınma yollarını seçme gibi temel çıkarlarını korumaya çağırdı.

Farklılıklar arasında diyalog yoluyla köprü kurmanın ve anlaşmazlıkları işbirliği yoluyla çözmenin önemli olduğunu söyleyen Wang, dengeli, etkili ve sürdürülebilir yeni bir bölgesel güvenlik yapısını geliştirmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, tüm tarafları, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan üç gücü kararlı bir şekilde kontrol altına alıp göz açtırmamaya ve telekom ve internet dolandırıcılığı, çevrimiçi kumar ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi sınıraşan suçlarla mücadele için işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Wang, ayrıca tüm tarafları Afganistan'da istikrarlı bir yapıyı desteklemek için olumlu etkileşimlerde bulunmaya devam etmeye çağırdı.