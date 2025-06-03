Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nde Mali İşbirliğini Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nde Mali İşbirliğini Güçlendirme Çağrısında Bulundu
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin mali işbirliğini güçlendirmek ve bölge kalkınmasına ivme kazandırmak için çağrıda bulundu. Bu kapsamda, yerel para birimi kullanımı, dijital finans ve kalkınma bankası kurulması konularında işbirliği yapılması vurgulandı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, bölge ülkelerinin kalkınmasına güçlü ivme kazandırmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri arasındaki mali işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, salı günü Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısına katılan yabancı temsilcilerle bir araya geldi.

Ding, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen yıl Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında örgüt için ortaklaşa daha güzel bir merkez inşa etmeye yönelik bir dizi önemli öneride bulunduğunu ve tedbir önerdiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını bir fırsat olarak değerlendireceklerini söyleyen Ding, kalkınmaya öncelik vermek, mali işbirliğini güçlendirmek, karşılıklı yerel para birimi kullanma anlaşmasının kapsamını genişletmek, dijital kapsayıcı finansmanı teşvik etmek ve Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'nın kurulması için aktif olarak çalışmak üzere diğer üye ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Konuklar adına konuşan Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, dönem başkanı olarak Çin'in yürüttüğü çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Shanghai Ruhu'nu" korumak ve bölgesel refah ve kalkınmayı teşvik etmek üzere Çin'le işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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