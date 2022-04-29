Çin, Sermaye Piyasasını Canlandırmak İçin Hisse Senedi Transfer Ücretlerini Yarıya İndirdi

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin borsa takas kurumu tarafından yayınlanan bir genelgeye göre, yatırımcılar için alım-satım maliyetlerini daha da düşürmek ve piyasanın canlılığını teşvik etmek için Cuma gününden itibaren hisse senedi transfer ücretlerinin yarıya indirilmesine karar verildi. Çin Menkul Kıymetler Emanet ve Takas Limited Şirketi Perşembe günü geç saatlerde internet sitesinde yaptığı açıklamada, hisse senedi transfer ücretlerinin genel olarak hisse senedi alım-satım cirosunun yüzde 0,001'ine indirileceğini bildirdi. Şirket, bu hamlenin piyasanın istikrarlı ve sağlıklı işleyişini teşvik etmenin yanı sıra reel ekonomiyi daha iyi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Xinhua / Güncel