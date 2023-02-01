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Çin Seracılıkta Akıllı Teknolojilerden Faydalanıyor

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Çin Seracılıkta Akıllı Teknolojilerden Faydalanıyor

HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua)

HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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