Çin Seracılıkta Akıllı Teknolojilerden Faydalanıyor
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HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua)
HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel