Çin Seracılıkta Akıllı Teknolojilerden Faydalanıyor Güncel Haberler HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua) HENGYANG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengdong ilçesine bağlı Tachong köyündeki akıllı sıcaklık kontrolüne sahip bir serada çalışan çiftçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xiao Yahui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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