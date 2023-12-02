Çin, Sera Gazı Gözlem İstasyonları Kurdu

Çin Meteoroloji İdaresi, yüksek hassasiyete sahip 117 sera gazı gözlem istasyonu kurduğunu duyurdu. Ayrıca, Çin'in sera gazı gözlem yeteneklerini artırmak için uydu fırlattığı belirtildi.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, şu ana kadar yüksek hassasiyete sahip 117 sera gazı gözlem istasyonu kurduğunu duyurdu.

İdare yetkilisi Zhang Xingying, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in sera gazı gözlem yeteneklerini artırmak üzere 2016 yılından bu yana küresel atmosferik karbondioksiti izleyebilen beş uydu fırlattığını kaydetti.

İdare, bir küresel ve altı bölgesel istasyondan oluşan bir atmosfer referans gözlem ağı oluşturdu.

İdare, basın toplantısında ayrıca bir sera gazı tebliği da yayımladı.

Tebliğe göre 2022'de Çin'in kara alanlarındaki yıllık ortalama atmosferik karbondioksit konsantrasyonunda artış, 2013-2022 dönemindeki yıllık ortalama artıştan önemli derecede daha düşük.