Çin Semptom Göstermeyen Koronavirüs Taşıyıcı Sayılarını Yayınlamayı Durdurdu

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) bir yetkiliye göre Çin, semptom göstermeyen yeni koronavirüs taşıyıcılarının sayılarını yansıtan verileri yayınlamayı Çarşamba gününden itibaren durdurdu.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) bir yetkiliye göre Çin, semptom göstermeyen yeni koronavirüs taşıyıcılarının sayılarını yansıtan verileri yayınlamayı Çarşamba gününden itibaren durdurdu.

CDC'nin Halk Sağlığı Acil Durum Merkezi Başkanı Li Qun, halihazırda Kovid-19 nükleik asit testinin, esas olarak "yalnızca tercih edenlere test yapılmasını sağlama" stratejisi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Li, birçok semptom göstermeyen taşıyıcının artık testlere katılmadığını, bunların sağlık kurumlarından tedavi almasına gerek olmadığını ve bu nedenle semptom göstermeyen vakaların gerçek sayısını doğru bir şekilde kavramanın zor olduğunu kaydetti.

Li, birinci basamak sağlık kurumlarının semptom göstermeyen taşıyıcılara evde sağlık izleme konusunda rehberlik edeceğini ve bunlara sağlık hizmeti sağlayacağını söyledi.

Li, salgın ile virüsün mutasyonunun ölçeğini, kapsamını ve ciddiyetini anlamak için hastanelerde tıbbi yardım arayan hastaların yanı sıra huzurevleri, okullar ve tıbbi kurumlar gibi önemli mekanlarda meydana gelen kümelenmiş vakaların izlenmesi ve raporlanmasının güçlendirilmesi için daha fazla çaba gösterileceğini de belirtti.