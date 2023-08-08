Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kenti, çiftçilerin şiddetli yağış ve sellerden kaynaklanan kayıpları azaltmasına yardım etmek üzere tarım teknisyenlerini görevlendirdi. Gu'an ilçesinde tarım teknisyenleri mısır yetiştiren çiftçilere, haşere istilasını önleyip kontrol altına alarak kaliteyi ve verimi artırmanın yollarını öğretmeye başladı. Yongqing ilçesi, ürün hasarlarını kontrol etmek ve sebze yetiştiren çiftçilerin en kısa zamanda yeniden üretime başlamasına yardımcı olmak üzere sekiz teknik kılavuz ekibi gönderdi.

HABER: Çin sellerin ardından çiftçilere destek için tarım teknisyenleri görevlendirdi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Tarım arazilerinden çeşitli görüntüler

2. SES (Çince): LİU ZHONGBO, Yongqing ilçesinde sebze yetiştiren çiftçi

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Langfang kenti, çiftçilerin şiddetli yağış ve sellerden kaynaklanan kayıpları azaltmasına yardım etmek üzere tarım teknisyenlerini görevlendirdi.

Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Beijing ve çevresindeki bölgelerde şiddetli yağışlar görüldü. Bu yağışlar geçtiğimiz birkaç gün içinde başkentin bazı ilçeleri ile Hebei eyaletinin bazı bölgelerinde olağan dışı sellere yol açtı.

Gu'an ilçesinde tarım teknisyenleri mısır yetiştiren çiftçilere, haşere istilasını önleyip kontrol altına alarak kaliteyi ve verimi artırmanın yollarını öğretmeye başladı.

Yongqing ilçesi, ürün hasarlarını kontrol etmek ve sebze yetiştiren çiftçilerin en kısa zamanda yeniden üretime başlamasına yardımcı olmak üzere sekiz teknik kılavuz ekibi gönderdi.

SES (Çince): LİU ZHONGBO, Yongqing ilçesinde sebze yetiştiren çiftçi:

"Tarım teknisyenleri buraya gelerek, yağmurlardan sonra haşere istilasını önleme ve kontrol altına almanın yanı sıra serayı güçlendirme konusunda bana yol gösteriyor. Teknisyenler tam zamanında yetişti. Domates ve benzeri sebzelerimi iyi yetiştirebilmek için onların yöntemlerini uygulayacağım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)