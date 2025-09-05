Haberler

Çin, Selden Etkilenen Bölgeler İçin 940 Milyon Yuan Yardım Ayırdı

Çin, sel felaketlerinden etkilenen bölgeleri desteklemek amacıyla toplamda 940 milyon yuan (yaklaşık 132 milyon ABD doları) afet yardım fonu tahsis etti. Yardım, özellikle tarım ürünlerinin yeniden ekilmesi ve hasar gören tarım tesislerinin onarımı için kullanılacak.

Maliye Bakanlığı'nın cuma günü yaptığı açıklamada ayrılan fonun bir kısmının, tarım ürünlerinin yeniden ekilmesi ve hasar gören tarım tesislerinin onarımına destek olmak üzere eyalet düzeyindeki Fujian, Guangdong, Xinjiang ve Gansu bölgelerine aktarılacağı belirtildi.

Eyalet düzeyindeki Beijing, Hebei, İç Moğolistan, Jilin, Fujian, Shandong, Sichuan ve Gansu bölgelerine de selden zarar gören su koruma projelerinin onarımını hızlandırmak için fon sağlanacağı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
