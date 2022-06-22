Çin, Sel Kontrolüne 200 Milyon Yuan Tahsis Etti

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Güney bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar görülen Çin, Salı günü 200 milyon yuan (yaklaşık 29,92 milyon ABD doları) tutarında merkezi afet yardım fonu tahsis etti. Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından tahsis edilen acil durum fonları Fujian, Jiangxi ve Hunan eyaletlerinin yanı sıra Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki sel kontrolü ve afet yardımı çalışmalarını desteklemekte kullanılacak.

Çin'in güneyindeki İnci Nehri havzasında yakın zamanda yaşanan şiddetli yağmurların Guangdong ve Guangxi'nin bazı kısımlarını etkilemesi üzerine yetkililer Pazartesi günü 2. seviye acil durum müdahalesini harekete geçirdi. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti de sel kontrolü acil durum müdahalesini Pazartesi akşamı 2. seviyeye çıkardı. Çin'de kullanılan dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahalesi sisteminde 1. seviye en acil ve şiddetli durumları gösteriyor. Sel mevsiminin başladığı Çin, yerel hükümetlerin sel kontrolü ve afet yardımı çalışmalarına destek için 560 milyon yuan tahsis etmişti.

Xinhua / Güncel