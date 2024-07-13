Çin, sel kontrolü ve afet yardımı için malzeme gönderdi

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile iki ayrı hükümet departmanı, yerel sel kontrolü ve afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ve Sichuan eyaletine acil durum malzemeleri gönderdi.

Bakanlığa göre Cuma günü gönderilen 13.000 afet yardım malzemesi acil durum kitleri, katlanır yataklar ve yorganlardan oluşuyor.

Çin'in güneyinin büyük bir bölümü son haftalarda şiddetli yağışların etkisi altında kaldı. Bakanlık, sel mevsimi boyunca rezervuarların güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, yerel yetkilileri gizli tehlikeleri ortadan kaldırmak için kapsamlı denetimler yapmaya çağırdı.

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Genel Müdürlüğü Anhui, Jiangxi ve Hunan'daki sellere III. Seviye acil durum müdahalesinde bulunurken Heilongjiang, Jiangsu, Hubei, Sichuan ve Chongqing'deki sellere IV. Seviye acil durum müdahalesinde bulundu.

Sel kontrolü için dört kademeli bir acil müdahale sistemine sahip olan Çin'de I. Seviye en ciddi müdahale senaryosu.