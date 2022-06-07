Çin, Sel Baskını İçin Seviye Iıı Acil Durum Müdahalesini Devam Ettiriyor - Haberler

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Çin, Sel Baskını İçin Seviye Iıı Acil Durum Müdahalesini Devam Ettiriyor

Xinhua - Güncel
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Çin, Sel Baskını İçin Seviye Iıı Acil Durum Müdahalesini Devam Ettiriyor

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, şiddetli yağışın ülkenin bazı güney bölgelerini etkileyeceği tahmin edildiğinden, sel kontrolü için seviye III acil durum müdahalesini sürdürmeye karar verdi.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, şiddetli yağışın ülkenin bazı güney bölgelerini etkileyeceği tahmin edildiğinden, sel kontrolü için seviye III acil durum müdahalesini sürdürmeye karar verdi. Şiddetli yağışın gelecek üç gün içinde Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Hainan ve Taiwan'ı etkisi altına alması beklentisi, meteoroloji yönetiminin harekete geçerek şiddetli yağmur için sarı alarmı yenilemesine neden oldu.

Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Zhou Xuewen, yerel makamlardan nehirlerde, setlerde ve rezervuarlarda devriyelerin artırılmasını ve kentsel su baskınlarını önlemek için verimli çalışmalarını istedi. Çin'de sel kontrolü için dört kademeli bir acil müdahale sistemi bulunuyor ve seviye I en şiddetli müdahaleyi temsil ediyor.

Xinhua / Güncel

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