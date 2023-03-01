Çin Şehirleri İnsansız Hava Aracıyla Görüntülendi Güncel Haberler Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'in Nanshan Semti'ndeki Houhai bölgesi görülüyor, 12 Eylül 2020. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın terminal binası görülüyor. 25 Haziran 2019. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua) Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'in Nanshan Semti'ndeki Houhai bölgesi görülüyor, 12 Eylül 2020. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Müreffeh bir toplumun inşasını öngören Birinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne ulaşan Çin, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Çin'de insansız hava aracıyla nefes kesen bir tur için birlikte yolculuğa çıkalım. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'ın gece manzarası görülüyor, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Han Jun/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da sisle örtülü binalar görülüyor, 6 Aralık 2019 (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentine bağlı Pudong'daki Lujiazui bölgesinin sabah manzarası görülüyor, 21 Haziran 2018. (Fotoğraf: Ren Long/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liuzhou'daki Bailu Köprüsü'nde arabalar ilerliyor, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Hanchi/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi görülüyor, 31 Ekim 2021. (Fotoğraf: Jiang Zhongcheng/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Xiong'an Tren İstasyonu gün doğumunda görülüyor, 1 Temmuz 2021. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua) Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'daki Qianchun üst geçidinin gece manzarası görülüyor, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki Yazhou Körfezi Bilim ve Teknoloji Şehri görülüyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 12 Eylül Darbesi Guangdong Güncel Haberler

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