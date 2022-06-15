Çin Seddi Üzerinde Çifte Gökkuşağı Manzarası LUANPİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Luanping ilçesindeki Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün üzerinde bir çifte gökkuşağı görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua) LUANPİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Luanping ilçesindeki Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün üzerinde bir çifte gökkuşağı görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Seddi Üzerinde Çifte Gökkuşağı Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.