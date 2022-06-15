Çin Seddi Üzerinde Çifte Gökkuşağı Manzarası - Haberler

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Çin Seddi Üzerinde Çifte Gökkuşağı Manzarası

Xinhua - Güncel
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Çin Seddi Üzerinde Çifte Gökkuşağı Manzarası

LUANPİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Luanping ilçesindeki Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün üzerinde bir çifte gökkuşağı görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

LUANPİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Luanping ilçesindeki Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün üzerinde bir çifte gökkuşağı görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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