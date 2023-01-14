Çin Seddi'nin Jinshanling Bölümünden Göz Alıcı Kar Manzaraları Güncel Haberler Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesinde yer alan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü, 2023'ün ilk karının ardından bir kış harikalar diyarına dönüştü. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Luanping ilçesinde yer alan Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü, 2023'ün ilk karının ardından bir kış harikalar diyarına dönüştü. Çin Seddi, M.Ö. 3. yüzyıl ile Ming Hanedanlığı (1368-1644) arasında kalan dönemde inşa edildi. Birbirleriyle bağlantılı birçok duvardan oluşan ve Çin'de birçok eyalet ve kentten geçen Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Seddin 16. yüzyılda inşa edilen Jinshanling bölümü, Beijing'in yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki dağların arasından zikzaklar çizerek ilerliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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