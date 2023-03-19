Çin Seddi'nin Jiayu Geçidi'ni Koruma Çalışmalarında Yüksek Teknoloji Cihazlar Kullanılıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Jiayuguan kentinde Çin Seddi'nin Jiayu Geçidi bölümünün korunmasında insansız hava araçları (İHA), meteorolojik ve hidrolojik cihazlar gibi yüksek teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Jiayuguan kentinde Çin Seddi'nin Jiayu Geçidi bölümünün korunmasında insansız hava araçları (İHA), meteorolojik ve hidrolojik cihazlar gibi yüksek teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor.

Jiayu Geçidi, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde Çin Seddi'nin batı ucundaki başlangıç noktası olarak biliniyor.

Yerel yönetim, Çin Seddi'ni doğal çevrenin yol açacağı hasardan kurtarmak için bir dizi koruma projesi başlattı.

SES (Çince): ZHANG BİN, Jiayuguan İpek Yolu Kültür Araştırma Enstitüsü Müdürü:

"Çin Seddi'ni son yıllarda yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla korumaya çalışıyoruz. Örneğin, verileri karşılaştırarak potansiyel bir güvenlik tehlikesi olup olmadığını görmek için İHA'ları Çin Seddi'nin etrafındaki çevreyi izlemek için kullanıyoruz."

Kamuoyu farkındalığı sayesinde insanların Çin Seddi'ne verdiği zararlar da azaldı. Arkeologlar şimdi doğal nedenlerden meydana gelebilecek hasarlarla başa çıkmak için ileri koruma teknolojilerinin kullanılması üzerinde çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiayuguan'dan bildiriyorlar. (XHTV)