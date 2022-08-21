Çin Seddi'nin Jiankou Bölümü Restore Ediliyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Çin'in başkenti Beijing yer alan Jiankou bölümünde restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Beijing'in dış kesiminde yer alan Huairou bölgesinde bulunan ve eskiden doğa yürüyüşçüleri tarafından "metruk Çin Seddi" olarak anılan Jiankou bölümünün, tarihi kalıntıların en tehlikeli kesimlerinden biri olduğuna inanılıyordu. Jiankou bölümünün batı kısmında kalan 1. 678 metre uzunluğunda ve 8 gözetleme kulesi bulunan surlara odaklanan restorasyon projesinin Ekim ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje, Çin Seddi'nin özgünlüğünü, bütünlüğünü ve antik tarihi özelliklerini azami şekilde korumak için "en az müdahale" ilkesine bağlı kalarak uygulanıyor. Bu arada, yapıyı güçlendirmek ve olası güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak amacıyla disiplinler arası işbirliği ile araştırmaya dayalı bir restorasyon projesi de yürütülüyor.

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünde işçiler, arkeolojik amaçlı kazı yapıyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/ Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün araştırmaya dayalı restorasyonun yapıldığı kesiminde işçiler öğle yemeklerini yiyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün batı kesimi görülüyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Seddi'nin Jiankou bölümünün araştırmaya dayalı restorasyonun yapıldığı kesiminde medya çalışanları yeni arkeolojik keşiflerin haberini yapıyor, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)