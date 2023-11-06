Çin Seddi'nin Huangyaguan Kısmından Sonbahar Manzarası
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TİANJİN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinin Jizhou bölgesinde bulunan Huangyaguan bölümünden bir sonbahar manzarası, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)
TİANJİN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinin Jizhou bölgesinde bulunan Huangyaguan bölümünden bir sonbahar manzarası, 6 Kasım 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel