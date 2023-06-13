Çin Seddi'nin Huangyaguan Bölümünün Havadan Görüntüsü
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Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Huangyaguan bölümü, 1400 yıldan uzun süre önce sınır savunması için inşa edilmişti.
Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Huangyaguan bölümü, 1400 yıldan uzun süre önce sınır savunması için inşa edilmişti.
Yapı, Tianjin'in açıklarında, bugünkü Jizhou ilçesinin dağlık bölgelerinde yaklaşık 3000 metre boyunca uzanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel