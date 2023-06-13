Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Seddi'nin Huangyaguan Bölümünün Havadan Görüntüsü

Güncel Haberler

Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Huangyaguan bölümü, 1400 yıldan uzun süre önce sınır savunması için inşa edilmişti.

Çin Seddi'nin ülkenin kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Huangyaguan bölümü, 1400 yıldan uzun süre önce sınır savunması için inşa edilmişti.

Yapı, Tianjin'in açıklarında, bugünkü Jizhou ilçesinin dağlık bölgelerinde yaklaşık 3000 metre boyunca uzanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Seddi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title