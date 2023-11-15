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Çin Seddi'nin Gubeikou Bölümünden Muhteşem Gün Batımı Manzarası

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Gubeikou Çin Seddi'nin gün batımı manzarası görülüyor, 14 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Gubeikou Çin Seddi'nin gün batımı manzarası görülüyor, 14 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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