Çin Seddi'nin Gubeikou Bölümünden Muhteşem Gün Batımı Manzarası
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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Gubeikou Çin Seddi'nin gün batımı manzarası görülüyor, 14 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)
BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Gubeikou Çin Seddi'nin gün batımı manzarası görülüyor, 14 Kasım 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel