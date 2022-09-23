Çin Seddi'nin En Eski Bölümünü Korumak Üzere Yönetmelik Hazırlandı

JİNAN, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin yerel yasama organı, Çin Seddi'nin en eski bölümü olan Qi Seddi'nin korunmasına yönelik bir yönetmelik çıkardı. Çarşamba günü 13. Shandong Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 38. oturumda milletvekilleri tarafından onaylanan yönetmelik, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Toplam 641 kilometre uzunluğa sahip Qi Seddi, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi (M.Ö. 770 - M.Ö. 476) ve Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475 - M.Ö. 221) inşa edildi. Yeni yönetmelik, çeşitli departmanların sorumluluklarını belirliyor ve Qi Seddi'nin korunması ve kullanımında bölgesel işbirliğini vurguluyor. Yönetmeliğe göre yerel hükümetler, uzaktan algılama uyduları, insansız hava araçları, bilgi platformları ve diğer teknolojik araçları kullanarak Çin Seddi'nin, bağlı altyapıların ve çevrenin izlenmesine yönelik dinamik bir koruma sistemi kuracak. Yönetmelikte Çin Seddi'ne ilişkin turizm hizmetleri daha standart hale getirilerek koruma ile geliştirme arasında denge kurulacağı belirtiliyor. Eyalet Adalet Departmanı Yetkilisi Qi Yan'an, Qi Seddi'nin korunma durumunun birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu ve bu yüzden koruma çabalarına yönelik sağlam bir hukuki güvence sağlanmasının gerekli olduğunu söyledi. Birbirleriyle bağlantılı birçok duvardan oluşan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.