Çin Seddi'nden Muhteşem Bahar Manzarası
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Ilık ilkbahar mevsiminin gelmesiyle, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qianxi ilçesindeki Çin Seddi boyunca uzanan şeftali ağaçları çiçek açtı.
Ilık ilkbahar mevsiminin gelmesiyle, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qianxi ilçesindeki Çin Seddi boyunca uzanan şeftali ağaçları çiçek açtı.
Muhteşem manzaralı Çin Seddi'nin şeftali ağacı çiçekleriyle birlikte oluşturduğu harika görüntüsü, birçok turisti bölgeye çekiyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel