Çin Seddi'nde Gün Batımı Manzarası Güncel Haberler Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü gün batımında güneşin altın ışıklarına bürünürken muhteşem bir manzara oluşturuyor. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde Çin Seddi'nin Jinshanling bölümü gün batımında güneşin altın ışıklarına bürünürken muhteşem bir manzara oluşturuyor. Çin Seddi, M.Ö. 3. yüzyılla Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemi arasında inşa edildi. Birbirleriyle bağlantılı birçok duvardan oluşan ve Çin'de birçok eyalet ve kent boyunca uzanan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Seddin 16. yüzyılda inşa edilen Jinshanling bölümü, Beijing'in yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusunda dağlar boyunca zikzaklar çizerek ilerliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Seddi'nde Gün Batımı Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.