Çin Seddi Müzesi Yerli ve Yabancı Renovasyon Planlarını Kabul Etmeye Başladı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Renovasyon ve iyileştirme projesi, yaklaşık 27.000 metrekarelik bir arazi ve 16.000 metrekare civarında bir inşaat alanını kapsıyor. Projenin tamamlanmasının ardından müze, bir sergi ve ziyaretçi merkezi ile uluslararası araştırma ve kültürel değişim merkezinden oluşacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Çin Seddi'nin en çok ziyaret edilen Badaling bölümünde bulunan müze, 5.000'den fazla kültürel kalıntının paketlenmesi ve yeniden yerleştirilmesi nedeniyle 6 Nisan'dan beri kapalı.

Xinhua / Güncel