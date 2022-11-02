Çin Seddi Muhteşem Sonbahar Manzarasıyla Büyülüyor
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HABER: Çin Seddi muhteşem sonbahar manzarasıyla büyülüyor ÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Çin Seddi'nin havadan görünümü HABERİ İÇERİĞİ: Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki kısmı, muhteşem sonbahar manzarasıyla dikkat çekiyor.
HABER: Çin Seddi muhteşem sonbahar manzarasıyla büyülüyor
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Çin Seddi'nin havadan görünümü
HABERİ İÇERİĞİ:
Çin Seddi'nin Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki kısmı, muhteşem sonbahar manzarasıyla dikkat çekiyor.
Hebei'deki dağların arasında kıvrılan ve toplam uzunluğu yaklaşık 2.500 kilometreyi bulan duvarın tarihi Savaşan Devletler Dönemi'ne (MÖ 475-MÖ 221) kadar uzanıyor.
Çin Seddi'nin birçok kısmı sonbaharın sonlarında kırmızı, turuncu ve sarı renkli ağaçlarla çevreleniyor.
Ziyaretçiler kendilerini yağlı boya tablo kadar renkli bir dünyada bulabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shijiazhuang şehrinden bildiriyor.(XHTV)