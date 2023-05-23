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Çin Seddi Maratonu, Muhteşem Manzara Eşliğinde Tianjin'de Düzenlendi

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Dünyanın en zorlu maratonlarından biri olarak kabul edilen 2023 Huangyaguan Çin Seddi Uluslararası Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlendi.

Dünyanın en zorlu maratonlarından biri olarak kabul edilen 2023 Huangyaguan Çin Seddi Uluslararası Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlendi.

Zorlu parkura rağmen, koşucular muhteşem manzaranın keyfini çıkardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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