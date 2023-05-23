Çin Seddi Maratonu, Muhteşem Manzara Eşliğinde Tianjin'de Düzenlendi

Dünyanın en zorlu maratonlarından biri olarak kabul edilen 2023 Huangyaguan Çin Seddi Uluslararası Maratonu, Pazar günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de düzenlendi.