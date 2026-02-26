Haberler

Çin, Filipinli balıkçıları ihtilaflı Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdı

Güncelleme:
Çin Sahil Güvenliği, Scarborough Sığı çevresinde Filipinli balıkçı teknelerini izinsiz giriştirerek uzaklaştırdı. İki ülke arasında süregelen egemenlik çatışması yeniden tırmandı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde seyreden balıkçı teknelerini bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinli balıkçılara ait iki teknenin, 21 Şubat'ta, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığlığın sularına izinsiz girdikleri gerekçesiyle uzaklaştırıldığı belirtildi.

Teknelerin bölgede devriye yapan Çin Sahil Güvenlik gemilerinin güzergahlarına tehlikeli şekilde girdiği ve teknedekilerin gemilerin fotoğraflarını çektiği ileri sürülen açıklamada, sözlü uyarıların görmezden gelinmesinin ardından Çin gemilerinin, seyir rotasının güvenliğini sağlamak üzere su püskürterek Filipin teknelerini bölgeden çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm bunlar olurken Filipinler Sahil Güvenliğine ait "4409" borda numaralı geminin durumu uzaktan izlediği aktarıldı.

Xinhua'nın haberinde, iki ahşap balıkçı teknesinin fotoğrafları da paylaşıldı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
