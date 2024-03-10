Çin Savunma Bütçesine Yüzde 7,2 Artış Planlıyor

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü Delegasyonu Sözcüsü Wu Qian Cumartesi günü, ülkenin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ikinci oturumunda basının sorularını yanıtladı.

Wu, Çin'in savunma bütçesi ve ABD'nin Taiwan'a silah satışı konularındaki sorulara cevap verdi.

Savunma bütçesine ilişkin soru üzerine Wu, Çin'in savunma harcamalarının şeffaf, makul ve uygun olduğunu belirtti.

Müzakere edilmesi için oturuma sunulan bütçe raporuna göre, Çin bu yıl ulusal savunma için 2023'teki gerçek rakama göre yüzde 7,2 artışla 1,66554 trilyon yuan (yaklaşık 234,5 milyar ABD doları) harcamayı planlıyor.

Wu, Çin'in şu anda ayrılıkçılıkla mücadele konusunda, zorlu askeri görevler ve ülkenin ulusal güvenlik ortamında artan istikrarsızlık ve belirsizlikle birlikte karmaşık ve ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sözcü, savunma giderlerine yapılan artışın esas olarak askeri eğitimlerin yoğunlaştırılması, savaşa hazırlığın güçlendirilmesi, savunma ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında inovasyon gelişiminin hızlandırılması ve ulusal savunma ve silahlı güçler reformlarının artırılması için kullanılacağını söyledi.

Wu, savunma giderlerine yapılan makul ve istikrarlı artışın, Çin ordusunun uluslararası barışı koruma, deniz refakat misyonları, insani yardım ve diğer operasyonlara daha etkin şekilde katılmasına olanak sağlayarak Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamasına katkıda bulunacağını belirtti.

ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı son silah satışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Wu, Çin'in barışçıl bir yeniden birleşme hedefi için büyük bir samimiyetle çalışmaya ve elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Wu, "Ancak 'Taiwan'ın bağımsızlığını' amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu yineleyen Wu, hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.